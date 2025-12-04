ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Захарова: Россия надеется на масштабные проекты после саммита с Индией

Будет продолжена проработка совместных усилий по сопряжению национальных платежных систем, увеличению доли национальных валют во взаиморасчетах, отметила официальный представитель МИД РФ
12:26

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что достигнутые по итогам предстоящего российско-индийского саммита практические договоренности будут направлены на осуществление масштабных совместных проектов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"Рассчитываем, что достигнутые по итогам предстоящего саммита практические договоренности будут направлены на осуществление масштабных совместных проектов в различных сферах. Это и производство продукции военного значения, и сотрудничество в области энергетики, и взаимодействие в сфере мирного атома, безусловно", - сказала дипломат.

По ее словам, будет продолжена проработка совместных усилий по сопряжению национальных платежных систем, увеличению доли национальных валют во взаиморасчетах, а также по выстраиванию перспективных транспортно-логистических маршрутов, учитывая должным образом текущие неблагоприятные геополитические реалии. "Вся упомянутая работа не сводится к конъюнктурной реакции, а рассчитана на длительный срок. Она имеет целью обезопасить двустороннее партнерство от попыток третьих сторон подорвать его", - резюмировала Захарова.

Президент РФ Владимир Путин посещает Индию с государственным визитом 4-5 декабря. В Нью-Дели пройдет 23-й саммит двух стран. 

