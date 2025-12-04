В "Единой России" заявили о росте доверия россиян народным избранникам

Глава центрального исполкома ЕР Александр Сидякин отметил, что "Единая Россия" разрушает устоявшийся стереотип о депутатах, как о людях, не занятых полезным делом

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. "Единая Россия" разрушает старые стереотипы о депутатах - партия делает ставку на масштабную систему обучения и строгий отбор. Как подчеркнул глава центрального исполкома ЕР Александр Сидякин, такая работа привела к росту доверия населения народным избранникам.

Выступая перед представителями НКО в центральном исполкоме, Сидякин отметил, что "Единая Россия" разрушает устоявшийся стереотип о депутатах, как о людях, не занятых полезным делом. "Мы этот стереотип меняем. И мы видим по социологическим опросам, что доверие к этим представителям власти, которые являются представителями народа, растет", - сказал он.

Сидякин подчеркнул, что партия строго относится к случаям, когда ее представители дискредитируют организацию. "Мы сразу приостанавливаем членство. Мы не хотим иметь дела с теми, кто дискредитирует не только себя, но и партию. Поэтому [молодым политикам] важно учиться - как себя вести, что говорить и как позиционировать себя, в том числе в социальных медиа", - отметил он.

По его словам, депутату для качественной работы необходимы серьезные знания и навыки. В партии, подчеркнул Сидякин, созданы все условия для подготовки молодых политиков. "У нас есть Высшая партийная школа, где работают курсы для молодых депутатов, для участников СВО, которые хотят участвовать в выборах, для молодых кандидатов. Там учат всему - от того, как позиционировать себя в соцсетях и вести себя в обществе, до того, как работать с бюджетом", - рассказал он.

Что обсуждали

В рамках встречи Сидякин и председатель Центрального совета сторонников партии Ольга Занко обсудили промежуточные результаты народной программы партии по поддержке волонтерского движения и НКО, а представители НКО представили свои инициативы.

Начальник Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения "Юнармия", Герой России Владислав Головин, выступил с инициативой поддержать преемственность поколений. "Наше движение достигло двух миллионов участников. Более 11 тысяч из них участвуют в СВО, пятеро стали Героями России. Участники СВО, вернувшись, становятся наставниками, но часто не могут работать с детьми из-за отсутствия допуска. Нужны программы переобучения и переквалификации, чтобы они могли передавать реальный опыт в школах. Это даст им мотивацию и решит кадровый вопрос в воспитательной работе", - отметил он.

Представители движения "Волонтеры Победы" предложили в Год 85-летия начала Великой Отечественной войны масштабно провести акции "Свеча памяти" и "Огненные картины войны" в России и за рубежом, включая страны ШОС, БРИКС и СНГ.

Российский профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей (Роспрофжел) предложил развивать совместные проекты партии и профсоюзов на базе платформы "Университет НКО" для повышения информированности граждан о механизмах общественного участия и основах депутатской деятельности. Представитель ТОС города Ульяновска предложил создать фонд поддержки местных инициатив для прозрачного финансирования проектов и законодательно закрепить отдельную форму НКО для ТОС с площадкой для обмена опытом.

Во Всероссийском межнациональном союзе молодежи считают необходимым создать федеральную платформу по производству и распространению позитивного контента в сфере межнациональных отношений, а также развивать национальные виды спорта на всероссийском уровне. В "Единой России" поддержали все предложения НКО и взяли их в работу.