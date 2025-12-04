ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Путин на вопрос о Трампе ответил, что никогда не дает оценок другим лидерам

Эти оценки должны давать граждане, голосующие за своего лидера на выборах, подчеркнул президент РФ
15:50
обновлено 16:01
© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ответ на вопрос о президенте США Дональде Трампе заявил, что никогда не дает оценок другим лидерам.

"Я никогда не даю оценок своим коллегам. Ни тем, с кем работал в прошлом, ни нынешним лидерам отдельных государств. Эти оценки должны давать граждане, голосующие за своего лидера на выборах", - сказал он в интервью India Today. 

