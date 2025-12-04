Путин заявил, что доволен качеством работы российской разведки

Президент отметил, что оценивать разведки чужих стран не будет

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин доволен тем, как работает российская разведка, а оценивать разведки чужих стран не будет. Таким мнением российский лидер поделился в интервью телеканалу India Today.

"Вы знаете, мне, наверное, лучше не давать оценку эффективности работы чужих разведок, но качеством работы своей я доволен", - сказал Путин в ответ на просьбу интервьюера назвать самые лучшие разведки стран.

Одновременно с этим сильными разведками российский лидер назвал ЦРУ и "Моссад".