Путин заявил, что доволен качеством работы российской разведки
Редакция сайта ТАСС
16:40
обновлено 16:55
МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин доволен тем, как работает российская разведка, а оценивать разведки чужих стран не будет. Таким мнением российский лидер поделился в интервью телеканалу India Today.
"Вы знаете, мне, наверное, лучше не давать оценку эффективности работы чужих разведок, но качеством работы своей я доволен", - сказал Путин в ответ на просьбу интервьюера назвать самые лучшие разведки стран.
Одновременно с этим сильными разведками российский лидер назвал ЦРУ и "Моссад".