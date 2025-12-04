Путин отметил возникновение на глобальном Юге новых мощных центров развития

Среди них можно выделить регион Южной Азии, в том числе Индию и Индонезию, отметил президент России

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Новые мощные центры развития преимущественно возникают в странах глобального Юга, среди них можно выделить регион Южной Азии, в том числе Индию и Индонезию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью India Today.

"Факт остается фактом. Возникают новые центры быстрого и сильного развития. Они формируются, особенно на глобальном Юге. Я имею в виду Южную Азию. И не только Индия, а, например, Индонезия", - подчеркнул Путин.