Статья

"Россия намерена всегда защищать свои интересы". Главное из интервью Путина India Today

Редакция сайта ТАСС
17:49
обновлено 19:08
© Прокофьев/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Интервью Владимира Путина телеканалу India Today стало многоуровневым разговором - от геополитики до философии.

Президент подробно ответил на вопросы о событиях на Украине, отношениях с США, партнерстве с Индией, глобальных кризисах и будущем мировой архитектуры.

ТАСС собрал главное из заявлений российского лидера.

Об украинском конфликте 

  • Владимир Зеленский приходил к власти с обещанием прекратить войну, но не сдержал его.
  • Россия не аннексировала Крым, а пришла на помощь жителям полуострова, и не могла поступить иначе.
  • Специальная военная операция проводится для защиты людей в Донбассе и национальных интересов России.
  • РФ хочет закончить войну, которую Запад развязал против нее руками Украины.
  • Москва не отказывает Украине в праве обеспечивать свою безопасность, но только не за счет безопасности России.
  • Украина должна понять, что лучшим способом решения конфликта являются переговоры.
  • Россия намерена всегда защищать свои интересы и своих людей. 
  • Россия никогда не мешала уехать на Украину тем жителям Донбасса и Новороссии, которые были против воссоединения с Россией. 

Об отношениях РФ и США

  • Многие американские компании хотят вернуться в Россию.
  • США продолжают закупать ядерное топливо у РФ, поэтому непонятно, почему они считают, что Индия не может покупать российские энергоресурсы.
  • Возобновление экономического сотрудничества России и США будет выгодно для обеих стран по многим направлениям. 
  • Российская экономика открыта, Москва никогда не вводила дополнительных таможенных пошлин, как это сделал Вашингтон, не будет этого делать сейчас и в будущем.
  • Путин в ответ на вопрос про Трампа заявил, что никогда не дает оценок другим лидерам.
  • По его словам, Трамп хочет быстрого завершения конфликта на Украине, в том числе из гуманитарных соображений.
  • Путин пошутил, что его встреча 2 декабря с представителями США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером была слишком долгой. 

О российско-индийском сотрудничестве 

  • Путин заявил, что КНР и Индия являются близкими друзьями России, страна дорожит этими отношениями.
  • Россия и Индия начали выстраивать сотрудничество в энергетике задолго до событий на Украине.
  • Поставки российской нефти в Индию, как и производство нефтепродуктов для потребителей российского сырья в этой стране, идут абсолютно ритмично. 
  • Искусственный интеллект - одно из перспективных направлений сотрудничества России и Индии.
  • Россия активно взаимодействует с Индией в сфере обороны и делится с ней технологиями.
  • Атомная электростанция "Куданкулам" показывает себя очень эффективно, это ведущий проект российско-индийского энергетического сотрудничества.
  • Россия "целиком и полностью" поддерживает Индию в борьбе с терроризмом.
  • Путин выразил надежду, что национальные цели России и Индии совпадают.
  • Отношения России с Индией активно развиваются, заверил Путин. 
  • Культура России и Индии имеет много общих черт, считает президент РФ.
  • Путин в беседе с индийскими журналистами пошутил, что они следили за ним как спецслужбы.

Об экономике России, политике, разведке и топливе

  • Российские власти в целом удовлетворены экономической ситуацией в стране. 
  • Россия не отказывается от ископаемого топлива, однако развивает технологии таким образом, чтобы ситуация постепенно менялась.
  • Путин доволен тем, как работает российская разведка, а оценивать разведки чужих стран не будет. 
  • Россия никогда не выстраивает свое сотрудничество по разным отраслям с другими странами с целью объединиться против какого-то одного государства.

Об ОПК

  • Путин назвал танки Т-90 одними из лучших в мире.
  • Ценность высоких технологий при создании вооружений многократно возросла, указал президент.

Об исторических вопросах

  • Путин считает, что поиск виноватых в распаде СССР не имеет смысла, так как в целом система оказалась нежизнеспособной.
  • Восстановление СССР исключено, у России нет такой цели.
  • На Западе рассказами про попытки восстановления Россией своей империи пытаются напугать свое население.
  • Новгород был столицей Древней Руси до того, как этот статус перешел Киеву.

О БРИКС, G8, НАТО и глобальном Юге

  • Тема участия РФ в G8 затрагивалась на встрече с Уиткоффом в Кремле, но приглашений России вернуться не было.
  • Путин, отвечая на вопрос о перспективах создания единой валюты в рамках БРИКС, отметил, что в таких случаях не надо спешить, чтобы "не совершать грубых ошибок".
  • Новые мощные центры развития преимущественно возникают в странах глобального Юга, среди них можно выделить регион Южной Азии, в том числе Индию и Индонезию. 
  • Москва настаивает на выполнении данных ей публично еще в 1990-е годы обещаний о нерасширении Североатлантического альянса на восток. 

О Западе 

  • Путин назвал сложным экономическое положение в Германии, Франции и других крупных европейских странах, связав это с ошибками их экономической политики.
  • Страны Запада традиционно заявляют об "агрессивности" России, но эти государства сами пытаются решать проблемы при помощи давления и силы, отметил российский лидер. 

Об Афганистане

  • Нынешние власти Афганистана прилагают усилия по борьбе с терроризмом и производством наркотиков.

О ближневосточном конфликте

  • Россия не выдвигает особого плана по решению палестино-израильского конфликта, ключ к его решению лежит в выполнении уже принятых резолюций ООН и создании независимого палестинского государства. 

О Боге, жизни, обществе и технологиях

  • Путин отметил, что ему еще рано подводить итоги собственной жизни.
  • Президент РФ, отвечая на вопрос о реальности бессмертия, подчеркнул, что все имеет конец, а вечен только Бог.
  • Бороться за свободу можно только легальными способами, нанесение ущерба людям недопустимо, уверен Путин.
  • Российский лидер призвал разговаривать и быть в контакте с молодежью.
  • Путин заявил, что Telegram и другие мессенджеры влияют на молодежь.
  • РФ чтит традиционные ценности, но это не отменяет современного развития, поделился президент. 
  • При использовании искусственного интеллекта надо гарантировать безопасность и права человека, подчеркнул президент. 
  • Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира.
 
