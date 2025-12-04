Путин: Россия поддерживает Индию в борьбе с терроризмом

Президент подчеркнул, что свободы можно достичь только законными методами

Редакция сайта ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Россия "целиком и полностью" поддерживает Индию в борьбе с терроризмом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью India Today.

"С Индией мы полные союзники, и целиком и полностью поддерживаем Индию в борьбе с терроризмом", - указал глава государства, напомнив, что Россия также неоднократно сталкивалась с терроризмом.

Отвечая на вопрос о том, может ли быть террорист борцом за свободу, президент подчеркнул, что свободы можно достичь только законными методами.