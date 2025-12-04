Путин рассказал, жалеет ли он о каких-то своих решениях

По словам российского президента, он делает "то, что не имеет права не делать"

Редакция сайта ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал о внутреннем правиле, которое помогает ему принимать решения. Он делает "то, что не имеет права не делать".

Представители телеканалов Aaj Tak и India Today спросили российского лидера, жалеет ли он о каких-то своих решениях на высшем посту, стал ли бы он что-либо менять, если оглянуться назад.

"Такой вроде традиционный вопрос, на самом деле, но, мне кажется, оглядываться назад и сказать, что я бы переделал то и это, - более или менее бессмысленно. Сделано то, что сделано. В целом… Вы знаете, есть одно общее правило, мое правило, оно известное: я стараюсь делать то, что считаю не просто необходимым, а то, чего я не имею права не делать. Несмотря ни на что", - ответил Путин.

Президент пояснил, что это "внутреннее правило" у него "само по себе родилось". "То есть я делаю то, чего я не имею права не делать, - повторил он. - Вот это самое главное".