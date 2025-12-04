Путин заявил, что за свободу надо бороться только легальными способами

Нанесение ущерба людям недопустимо, отметил глава государства

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Бороться за свободу можно только легальными способами, нанесение ущерба людям недопустимо. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.

"За свободу надо бороться легальными средствами, - подчеркнул российский лидер, - Все, что связано с бандитскими средствами, с нанесением ущерба людям, не может быть поддержано". Соответствующим образом президент ответил на вопрос о том, как разделить террористов и борцов за свободу.

Глава государства напомнил, что Россия на протяжении периода своей новейшей истории неоднократно сталкивалась с проявлениями "жесточайших актов террора" и в вопросе борьбы с терроризмом РФ - полный союзник Индии. "Целиком и полностью поддерживаем Индию в борьбе с терроризмом", - подчеркнул Путин.