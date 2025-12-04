Путин рассказал о сложном положении в Германии и Франции

По его словам, доля G7 в мировой экономике продолжит снижаться из-за ошибочной экономической политики

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал сложным экономическое положение в Германии, Франции и других крупных европейских странах, связав это с ошибками их экономической политики.

Читайте также

"Россия намерена всегда защищать свои интересы". Главное из интервью Путина India Today

"Рецессия в Германии очевидна, третий год подряд, во Франции сложное положение, на грани рецессии тоже, в других европейских ведущих странах", - сказал российский лидер в интервью телеканалу India Today, комментируя ситуацию в государствах - участницах Группы семи (G7).

По его словам, доля "семерки" в мировой экономике продолжит снижаться "из-за той совершенно, так скажем аккуратненько, на мой взгляд, ошибочной политики экономической, которую проводят многие власти этих стран". "Тем не менее это важная площадка, они работают там, что-то между собой решают, обсуждают, и дай бог здоровья. Это дело хорошее", - сказал Путин, подчеркнув при этом, что Россия не стремится к возвращению в эту группу.