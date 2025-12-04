Постпредство России при ООН: санкции нанесли ЕС ущерб в €1,6 трлн

Заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Чумаков предупредил, что попытки экспроприации суверенных активов центральных банков подрывают правовую основу международных финансов

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

ООН, 5 декабря. /ТАСС/. Россия считает попытки управлять мировой экономикой с помощью односторонних санкций "рудиментом колониального мышления" и отмечает, что они нанесли серьезный ущерб самим инициаторам. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Чумаков на заседании Генеральной Ассамблеи организации, посвященном борьбе с односторонними принудительными мерами.

По оценкам МВФ, ЮНКТАД и ФАО, санкции провоцируют системные риски для всей мировой экономики. Дипломат отметил, что только от антироссийских санкций европейская экономика в 2022-2025 годах понесла совокупные потери, оцениваемые в сумму до €1,6 трлн.

Чумаков предупредил, что посягательство на свободу судоходства и попытки экспроприации суверенных активов центральных банков подрывают правовую основу международных финансов и создают риски для всех государств глобального Юга. При этом Россия, несмотря на более чем 35 тыс. введенных мер, продемонстрировала высокую степень адаптации.

РФ намерена совместно с партнерами по БРИКС и ШОС работать над созданием устойчивых платежных систем, осуществлять расчеты в национальных валютах и формировать общую инфраструктуру в сфере финансов и технологий, отметил Чумаков. В заключение он процитировал президента РФ Владимира Путина: "Ни один уважающий себя народ ничего не решает под давлением. Пора нашим оппонентам это осознать".