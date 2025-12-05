ТАСС публикует кадры приготовлений к визиту Путина в Нью-Дели

Российский лидер проведет официальные переговоры с членами индийского руководства, а также возложит венок к мемориалу Махатмы Ганди

Подготовка Нью-Дели к визиту Путина © Елена Протопопова/ ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. ТАСС публикует кадры обстановки в Нью-Дели, где идет подготовка к визиту президента РФ Владимира Путина. У Президентского дворца завершаются приготовления к церемонии официальной встречи российского лидера. По городу развешены плакаты с фотографиями президента России и приветствиями, в том числе на русском языке.

Во второй день визита членов российской и индийской делегаций официально представят друг другу. Лидер России проведет переговоры с индийским руководством, а также возложит венок к мемориалу Махатмы Ганди.

Накануне визита в Индию Путин дал интервью телеканалам Aaj Tak и India Today. Российский лидер подробно отвечал на вопросы о событиях на Украине, отношениях с США, партнерстве с Индией, глобальных кризисах и будущем мировой архитектуры.