Кремль ожидает реакцию от США по итогам встречи Путина и Уиткоффа

Беседа президента РФ со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом прошла 2 декабря

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Кремль на данный момент ожидает реакцию от американских коллег по итогам обсуждения, состоявшегося во вторник между президентом РФ Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Мы сейчас ждем реакцию американских коллег на то обсуждение, которое у нас состоялось во вторник на этой неделе", - отметил Ушаков.