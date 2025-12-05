Кремль ожидает реакцию от США по итогам встречи Путина и Уиткоффа
05:36
обновлено 05:44
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Кремль на данный момент ожидает реакцию от американских коллег по итогам обсуждения, состоявшегося во вторник между президентом РФ Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Мы сейчас ждем реакцию американских коллег на то обсуждение, которое у нас состоялось во вторник на этой неделе", - отметил Ушаков.