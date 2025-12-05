Индия и Россия активизируют сотрудничество в формате G20

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Россия и Индия договорились активизировать сотрудничество в формате Группы двадцати. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран, опубликованном по итогам 23-го российско-индийского саммита.

"Стороны выделили значимость своего сотрудничества в формате Группы двадцати и договорились активизировать его", - указано в документе.

Стороны подчеркнули, что "важным практическим наследием председательства Индии в Группе двадцати в 2023 году стала консолидация приоритетов стран Глобального Юга в повестке дня основной платформы международного экономического и финансового сотрудничества, а также вступление Африканского союза в ряды полноправных членов форума".