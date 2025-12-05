Россия и Индия выступили за укрепление их партнерства в рамках БРИКС

Стороны подтвердили дальнейшую приверженность продвижению сотрудничества по трем магистральным направлениям - политика и безопасность, экономика и финансы

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Россия и Индия подчеркнули важность укрепления партнерства между двумя странами в рамках БРИКС. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров в Нью-Дели президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, опубликованном на сайте Кремля.

"Стороны подчеркнули важность укрепления их партнерства в рамках БРИКС и подтвердили дальнейшую приверженность продвижению в расширившемся БРИКС сотрудничества по трем магистральным направлениям - политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные связи", - отмечается в заявлении.

В нем указывается, что стороны "подтвердили приверженность духу БРИКС, которому присущи взаимное уважение и взаимопонимание, суверенное равенство, солидарность, демократичность, открытость, инклюзивность, кооперабельность и консенсус".

Согласно тексту, российская сторона также "заявила о своей полной поддержке предстоящего председательства Индии в БРИКС в 2026 году".

Группа БРИКС была основана в 2006 году, в 2011 году к первоначальному составу (Бразилия, Россия, Индия и Китай) присоединилась ЮАР. Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия стали полноправными участниками объединения 1 января 2024 года. 6 января 2025 года к БРИКС присоединилась Индонезия. С начала этого года статус партнеров группы официально получили Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан, а 17 января - Нигерия.