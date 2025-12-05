Россия и Индия назвали важной непрерывную работу G20

Стороны отметили, что Группа двадцати является ведущим международным экономическим форумом

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Россия и Индия признали важность непрерывной и продуктивной работы Группы двадцати. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран, опубликованном по итогам 23-го российско-индийского саммита.

"Стороны подчеркнули, что Группа двадцати является ведущим международным экономическим форумом, предоставляющим площадку для диалога как развивающихся, так и развитых экономик на равноправной и взаимовыгодной основе. Они признали важность непрерывной и продуктивной работы Группы двадцати на основе консенсуса и сосредоточения внимания на ее ключевом мандате", - говорится в документе.