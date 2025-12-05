ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Визит Путина в Индию
Военная операция на Украине
Коррупционный скандал в дипслужбе Евросоюза
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитикаВизит Путина в Индию

Россия и Индия подтвердили важность совместной работы в рамках ШОС

Стороны подтвердили важность сотрудничества для дальнейшего углубления особо привилегированного стратегического партнерства между двумя странами
Редакция сайта ТАСС
10:14
обновлено 10:32

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Москва и Нью-Дели подтвердили важность совместной работы в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в целях дальнейшего углубления партнерства. Об этом говорится в заявлении по итогам переговоров в Нью-Дели президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, опубликованном на сайте Кремля.

"Стороны подтвердили важность совместной работы в рамках ШОС для дальнейшего углубления особо привилегированного стратегического партнерства между [двумя странами]", - отмечается в тексте. 

Путин, Владимир ВладимировичИндияРоссияМоди, Нарендра