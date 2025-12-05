РФ и Индия выступили за выработку меры предотвращения гонки вооружений в космосе

Стороны подтверждают необходимость скорейшего запуска переговоров по выработке юридически обязывающего инструмента

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Россия и Индия выступили за скорейшую выработку юридически обязывающего инструмента для предотвращения гонки вооружений в космосе. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран, опубликованном по итогам 23-го российско-индийского саммита.

"Стороны подтверждают необходимость скорейшего запуска переговоров о выработке юридически обязывающего инструмента по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве с запретом на размещение оружия в космосе и применение силы или угрозы силой в космосе, из космоса или в отношении космоса", - говорится в тексте документа.

Стороны отметили, что "основой для такого документа мог бы стать проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов, а также принятый в 2024 году доклад профильной Группы правительственных экспертов".