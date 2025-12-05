Россия и Индия подчеркнули важность диалога по иранской ядерной программе

Совместное заявление по итогам переговоров в Нью-Дели президента РФ Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди состоит из 70 пунктов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Россия и Индия подчеркнули необходимость урегулирования ситуации с иранской ядерной программой путем диалога. Это следует из совместного заявления.

"Стороны акцентировали важность урегулирования путем диалога вопроса вокруг иранской ядерной программы", - отмечается в документе.

26 сентября Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект, предлагающий продлить на шесть месяцев действие резолюции СБ ООН 2231, принятой в поддержку сделки по иранской ядерной программе. 28 сентября санкции ООН в отношении Ирана вступили в силу. 11 октября глава МИД исламской республики Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не видит оснований для возобновления переговоров со странами "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) по ядерному досье в связи с восстановлением санкций.

Совместное заявление по итогам переговоров в Нью-Дели президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди опубликовано на сайте Кремля. Документ состоит из 70 пунктов, посвященных состоявшемуся визиту Путина в Индию, вопросам торгово-экономического сотрудничества, партнерству в энергетике, транспортной сфере, кооперации на Дальнем Востоке и в Арктике, сотрудничеству в сфере мирного атома и космоса и другим направлениям взаимодействия. Российско-индийский ежегодный саммит прошел под лозунгом "Россия - Индия: проверенное временем прогрессивное партнерство, основанное на доверии и взаимном уважении". В совместном заявлении указывается, что Путин пригласил Моди в Россию в 2026 году для участия в следующем российско-индийском саммите, который будет уже 24-м по счету.