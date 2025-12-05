ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Россия и Индия подчеркнули важность дальнейшего укрепления потенциала ШОС

Стороны также отметили важность сотрудничества в области политики, безопасности, экономики, культуры и гуманитарных связей
10:35
обновлено 10:40

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди

© Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Россия и Индия подчеркнули важность дальнейшего укрепления потенциала Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров в Нью-Дели президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, опубликованном на сайте Кремля.

"Стороны подчеркнули важность дальнейшего укрепления потенциала ШОС и сотрудничества в области политики, безопасности, экономики, культуры и гуманитарных связей", - отмечается в тексте. 

