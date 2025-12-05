Россия и Индия считают важным сохранять приверженность договоренностям по Газе

Стороны призвали воздерживаться от действий, которые могли бы привести к дальнейшей эскалации ситуации и поставить под угрозу стабильность в регионе

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Россия и Индия подчеркнули важность сохранения приверженности соглашениям, достигнутым в процессе урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

"Стороны выразили обеспокоенность в связи с гуманитарной ситуацией в Газе и решительно подчеркнули важность сохранения всеми заинтересованными сторонами приверженности достигнутым между ними соглашениям и взаимопониманию в целях прекращения конфликта, оказания гуманитарной помощи и установления прочного мира", - указано в документе.

Москва и Нью-Дели выразили приверженность миру и стабильности на Ближнем Востоке и призвали к сдержанности, защите гражданского населения и соблюдению международного права. Стороны призвали воздерживаться от действий, которые могли бы привести к дальнейшей эскалации ситуации и поставить под угрозу стабильность в регионе.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в секторе с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных. Согласно последним данным Минздрава Газы, общее число палестинцев, погибших в анклаве вследствие боевых действий, превысило 70 тыс., почти 171 тыс. получили ранения.

9 октября нынешнего года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного президентом США Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 10 октября. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории Газы.