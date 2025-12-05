Постпред РФ: СМИД ОБСЕ в Вене показал, кто из немногих хочет спасти организацию

Александр Лукашевич напомнил о статье главы МИД России Сергея Лаврова, в которой он подробно описал плачевное состояние организации

ВЕНА, 5 декабря. /ТАСС/. Совет министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) в Вене показал четкий "водораздел" на тех, кто готов растоптать все обязательства, и немногих желающих спасти организацию. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на Совете министров иностранных дел организации.

Постпред РФ напомнил о статье главы МИД РФ Сергея Лаврова от 3 декабря, в которой он подробно описал плачевное состояние ОБСЕ.

"Повторяться мы не будем. Подчеркнем лишь, что дискуссии на СМИД подтвердили четкий "водораздел" на тех, кто во имя блоковых интересов под вывеской порядка, основанного на правилах, готов растоптать все обязательства ОБСЕ и нормы международного права, злоупотреблять возможностями организации для шельмования неугодных, и [на] тех, увы, немногих, кто еще пытается спасти ОБСЕ в ее первоначальной миссии по созидательному объединению стран Евроатлантики и Евразии в рамках общей матрицы неделимой безопасности", - отметил Лукашевич.

Ранее Лавров в статье для "Российской газеты", приуроченной к заседанию СМИД ОБСЕ, указал, что нынешняя ситуация на площадке организации плачевная. Министр отметил, что ОБСЕ так и не сумела стать честным посредником в урегулировании региональных конфликтов и она может потерять смысл своего существования, если Западу удастся отменить правило консенсуса в организации. Глава МИД РФ также добавил, что избежать краха ОБСЕ пока возможно, но для этого все участники организации должны вернутся к соблюдению хельсинкских принципов равноправного и взаимоуважительного диалога.