Россия и Индия указали на необходимость политики нулевой терпимости к терроризму

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Россия и Индия считают важным придерживаться политики нулевой терпимости к терроризму. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран, опубликованном по итогам 23-го российско-индийского саммита на сайте Кремля.

"Стороны подчеркнули первостепенную ответственность государств и их компетентных органов за борьбу с терроризмом. Стороны призвали к политике нулевой терпимости к терроризму и скорейшему завершению разработки и принятию в ООН Всеобъемлющей конвенции о международном терроризме, а также к реализации резолюций Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности ООН по борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом, создающим питательную среду для терроризма", - отмечается в документе.

Кроме того, Россия и Индия "выразили готовность к дальнейшему развитию сотрудничества в этой области, уделяя особое внимание противодействию радикализации и распространению экстремистской идеологии в интернет-пространстве". "В этой связи они с удовлетворением отметили позитивную динамику укрепления соответствующих механизмов в форматах ШОС и БРИКС", - подчеркивается в документе.