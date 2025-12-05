Россия и Индия подтвердили приверженность сохранению биоразнообразия

Российско-индийский ежегодный саммит прошел под лозунгом "Россия - Индия: проверенное временем прогрессивное партнерство, основанное на доверии и взаимном уважении"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Россия и Индия подтвердили приверженность международным соглашениям по сохранению биоразнообразия и защите редких видов животных. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран, опубликованном по итогам 23-го российско-индийского саммита.

"Лидеры подтверждают приверженность принципам, отраженным в международных договорах, которые обеспечивают сохранение биологического разнообразия и защиту редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, особенно редких перелетных птиц, объединяющих наши страны", - указывается в документе.

