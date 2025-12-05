РФ и Индия поддерживают усилия по нераспространению оружия массового поражения

Стороны настоятельно призвали всех членов международного сообщества к работе над повышением уровня взаимного доверия в целях содействия глобальному миру и безопасности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Россия и Индия привержены наращиванию усилий по нераспространению оружия массового уничтожения и подтверждают необходимость соблюдения конвенции о запрете разработки биологического оружия. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран, опубликованном по итогам 23-го российско-индийского саммита.

Читайте также

Электронные визы и поставки топлива. Итоги переговоров Путина и Моди

"Стороны подтвердили свою приверженность дальнейшему наращиванию глобальных усилий по нераспространению оружия массового уничтожения. Россия выразила решительную поддержку членству Индии в Группе ядерных поставщиков. Стороны настоятельно призвали всех членов международного сообщества к работе над повышением уровня взаимного доверия в целях содействия глобальному миру и безопасности", - указано в документе.

РФ и Индия собираются взаимодействовать в сфере экспортного контроля для "обеспечения баланса между интересами безопасности и коммерческими соображениями, а также мирным использованием технологий". Стороны выступили за строгое соблюдение конвенции о запрете разработки и производства биологического и токсинного оружия. Москва и Нью-Дели также отвергли планы создания любых механизмов, дублирующих функции указанной конвенции.

Группа ядерных поставщиков включает 48 государств. Главной целью объединения является ограничение риска неконтролируемого распространения ядерных материалов, оборудования и технологий.