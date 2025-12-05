Постпред РФ: украинизация ОБСЕ дает обратные результаты

Страны теряют интерес к площадке, отметил Александр Лукашевич

ВЕНА, 5 декабря. /ТАСС/. Доведенная до абсурда украинизация Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) дает обратные результаты, ведущие страны теряют к ней интерес. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на Совете министров иностранных дел организации.

"Доведенная уже до абсурда украинизацией повестки дня ОБСЕ, похоже, стала приносить обратные для ее авторов результаты. Ведущие страны начали терять интерес к этой многосторонней площадке", - сказал он.

Лукашевич указал, что предыдущий плачевный опыт ОБСЕ в кризисном урегулировании, в том числе на Украине, ясно показывает, что без пересмотра отношения к этой организации будущего у нее просто не будет. "Новые попытки использовать ОБСЕ как инструмент давления и принуждения, шельмования неугодных и избирательной трактовки обязательств будут лишь загонять нашу организацию в могилу", - продолжил он.