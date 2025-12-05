РФ и Индия отметили важность работы по борьбе с террором без двойных стандартов

При этом Москва и Нью-Дели "подтвердили свою приверженность укреплению двустороннего и многостороннего сотрудничества в области борьбы с такими общими вызовами и угрозами, как терроризм, экстремизм, транснациональная организованная преступность, отмывание денег, финансирование терроризма и незаконный оборот наркотиков"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Россия и Индия считают важным сотрудничать в борьбе с терроризмом без скрытых повесток и двойных стандартов. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран, опубликованном по итогам 23-го российско-индийского саммита.

"Стороны призвали к бескомпромиссной борьбе с международным терроризмом и экстремизмом во всех их формах и проявлениях, отметив значимость наращивания сотрудничества в этой сфере без скрытых повесток и двойных стандартов, на прочной основе международного права и Устава ООН. Кроме того, они подчеркнули необходимость неукоснительного исполнения профильных резолюций Совета Безопасности ООН, Генеральной Ассамблеи ООН, а также сбалансированного применения Глобальной контртеррористической стратегии ООН", - отмечается в документе.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди "подтвердили свою твердую приверженность предотвращению и противодействию терроризму во всех его формах и проявлениях, включая трансграничное перемещение террористов, ликвидацию каналов финансирования террористов и их убежищ", подчеркивается в документе. В нем говорится, что лидеры "решительно осудили террористические атаки в Индии, в городе Пахалгам в Джамму-и-Кашмире 22 апреля 2025 года", и в России, в "Крокус сити холле" 22 марта 2024 года". "Они недвусмысленно осудили все акты терроризма как преступные и не имеющие оправдания независимо от их мотивации под любыми религиозными или идеологическими предлогами, когда бы, где бы и кем бы они ни совершались", - подчеркивается в заявлении. Главы государств также "призвали к согласованным действиям против всех террористических групп и сообществ, включенных в список ООН", которые будут направлены "на искоренение убежищ террористов, противодействие распространению террористической идеологии, ликвидацию каналов финансирования террористов и их связей с транснациональной преступностью, а также на пресечение трансграничного перемещения террористов, в том числе иностранных боевиков".