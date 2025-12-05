Россия и Индия укрепят сотрудничество по климату в рамках БРИКС, ШОС и G20

Москва и Нью-Дели также отметили важность усилий по достижению целей Рамочной конвенции ООН по изменению климата и Парижского соглашения

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Россия и Индия договорились развивать сотрудничество по вопросам изменения климата в рамках Группы двадцати (G20), БРИКС и ШОС. Об этом говорится в совместном заявлении, размещенном на сайте Кремля.

"Стороны договорились продолжить взаимодействие в рамках Группы двадцати, БРИКС и ШОС по ключевым вопросам проблематики изменения климата", - отмечается в документе. Стороны в частности поддержали сотрудничество в этой области в БРИКС в период председательства Индии в объединении в 2026 году. Они приветствовали результаты скоординированной работы в рамках Контактной группы БРИКС по климату и устойчивому развитию, в том числе запуск Платформы климатических исследований БРИКС и Лаборатории БРИКС по торговле, изменению климата и устойчивому развитию.

Кроме того, Москва и Нью-Дели отметили важность усилий по достижению целей Рамочной конвенции ООН по изменению климата и Парижского соглашения. "Стороны договорились активизировать двусторонний диалог по вопросам применения механизмов статьи 6 Парижского соглашения, развития низкоуглеродных технологий и использования инструментов устойчивого финансирования", - говорится в тексте заявления.