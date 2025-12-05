Москва и Нью-Дели выступили за производство в Индии запчастей для вооружений РФ

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Москва и Нью-Дели договорились поощрять совместное производство в Индии комплектующих для российской военной техники путем передачи технологий и создания совместных предприятий. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

"Стороны договорились поощрять совместное производство в Индии запасных частей, комплектующих, агрегатов и другой продукции для обслуживания российского вооружения и военной техники в рамках программы "Делай в Индии" путем передачи технологий и создания совместных предприятий для удовлетворения нужд Вооруженных сил Индии, а также для последующего экспорта в дружественные третьи страны", - отмечается в документе.

В тексте заявления также подчеркивается, что Путин и Моди приветствовали результаты 22-го заседания российско-индийской межправкомиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству, состоявшегося 4 декабря в Нью Дели. "В ответ на стремление Индии к самостоятельности партнерство в настоящее время переориентируется на проведение совместных исследований и разработок, а также производство передовых оборонных платформ", - уточняется в документе.

Также стороны выразили удовлетворение регулярными контактами по военной линии, включая встречу министра обороны РФ Андрея Белоусова с главой Минобороны республики Раджнатхом Сингхом в Циньдао на полях Совещания министров обороны государств - членов ШОС. "Стороны высоко оценили совместные учения вооруженных сил двух стран серии "Индра" и подтвердили приверженность сохранению частоты проведения совместных военных мероприятий и расширению обмена военными делегациями", - отмечается в заявлении.