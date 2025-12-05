Балицкий надеется, что нацистов в Киеве лишат возможности выносить приговоры

Таким образом губернатор Запорожской области прокомментировал заочно вынесенный ему на Украине пожизненный приговор

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Власть на Украине в скором времени лишат возможности приговаривать людей к разного рода наказаниям. Такое мнение ТАСС выразил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, комментируя заочно вынесенный ему Киевом пожизненный приговор.

"Я думаю, что месяц-другой уже к расстрелу приговорят. Что касается Украины, пусть они меня там даже побьют, когда меня там нет. Пускай балуются, пока у них такая возможность есть. Я думаю, что мы скоро лишим возможности эту нацистскую власть заниматься подобными вещами", - сказал он ТАСС во время форума "Мы вместе - 2025".

V Международный форум гражданского участия "Мы вместе" проходит 2-5 декабря в Национальном центре "Россия". Событие посвящено добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству, оно объединит тысячи участников из всех регионов России и 47 иностранных государств. Организаторами форума выступают Росмолодежь и "Добро.рф".

ТАСС - генеральный информационный партнер.