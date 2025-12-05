Россия и Индия отметили важность противодействия терроризму в Афганистане

Стороны также выразили уверенность, что "борьба с терроризмом в Афганистане будет носить всеобъемлющий и эффективный характер"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Россия и Индия приветствовали тесную координацию между странами по Афганистану и борьбу с террористическими группировками в исламском эмирате. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран, опубликованном по итогам 23-го российско-индийского саммита.

"Стороны с удовлетворением отметили тесную координацию между Россией и Индией по Афганистану, в том числе с использованием механизма диалога между советами безопасности двух стран. <...> Лидеры приветствовали контртеррористические меры в отношении международных террористических группировок, в том числе "Исламского государства" и "Исламского государства в провинции Хорасан" (запрещены в России - прим. ТАСС) и их филиалов", - сказано в заявлении.

Помимо этого, стороны выразили уверенность, что "борьба с терроризмом в Афганистане будет носить всеобъемлющий и эффективный характер". Россия и Индия также подчеркнули важную роль встреч в рамках Московского формата по Афганистану (МФК) и отметили "необходимость оказания срочной и бесперебойной гуманитарной помощи афганскому населению".

Московский формат был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Индии, Ирана, Китая и Пакистана. Его первое заседание прошло 14 апреля 2017 года с участием заместителей министров и спецпредставителей 11 стран, включая афганскую сторону. Главная цель формата - содействие продвижению процесса национального примирения в Афганистане и скорейшему установлению мира в этой стране. Последнее, седьмое заседание, состоялось в октябре 2025 года в Москве.