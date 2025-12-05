Министерская конференция Форума Россия - Африка запланирована на 19-20 декабря

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Египта Бадр Абдель Аты обсудили подготовку к мероприятию

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Египта Бадр Абдель Аты обсудили подготовку ко второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка, проведение которой планируется в Каире 19-20 декабря. Об этом говорится в сообщении МИД РФ о итогам телефонного разговора министров.

"Основное внимание было уделено ходу подготовки ко второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка, которую планируется провести в Каире 19-20 декабря этого года", - сообщили в российском дипведомстве.

В МИД РФ добавили, что также министры предметно обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, подчеркнув важность продолжения плотной координации в интересах содействия укреплению торгово-экономического взаимодействия между Россией и Египтом.

"Состоялся обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, включая положение дел в секторе Газа и на других палестинских территориях, а также вокруг Ливана и Сирии. По просьбе Бадра Абдель Аты российский министр поделился оценками последнего развития событий вокруг украинского кризиса", - сообщили в МИД России.

Разговор состоялся по инициативе египетской стороны.