Путин связал запрет RT в некоторых странах с их страхом перед правдой

Президент РФ назвал Russia Today максимально чистым источником информации, ориентированным на интересы своей аудитории

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Некоторые государства запрещают у себя вещание телеканала RT от страха перед правдой, отметил президент РФ Владимир Путин на церемонии запуска вещания телеканала RT India.

"Russia Today - эффективный канал. Вот сейчас только что Маргарита [Симоньян] сказала о том, что злонамеренно где-то закрывают Russia Today. Это не от злонамеренности, это от страха, от страха перед правдой", - уверен российский лидер.

Он подчеркнул, что RT - максимально чистый источник информации, ориентированный на интересы своей аудитории. "Цель Russia Today - не просто пропаганда России и ее культуры, ее позиции во внутренних и международных делах. Прежде всего Russia Today стремится к тому, чтобы донести до своих слушателей и зрителей правдивую информацию о нашей стране и о том, что происходит в мире", - указал президент.

Путин отметил, что в этом абсолютная ценность телеканала RT, который "в значительной степени отличается от пропагандистской машины многих западных источников информации, которые по сути своей являются позицией их государств". "Я уверен, что Russia Today сделает свое дело, сделает его блестяще и на самом высоком уровне", - подытожил глава государства.