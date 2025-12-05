Песков: покупка российской нефти Индией выгодна для обеих стран

Необходимо учитывать, что теряется из-за введенных пошлин и что приобретается в результате продолжения закупок, отметил пресс-секретарь президента РФ

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Булкин/ ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Индия является крупным покупателем российской нефти и это выгодно как для Нью-Дели, так и для Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе на английском языке с RT.

"Индия - крупный покупатель российской нефти, и Индия действительно зарабатывает на этом неплохие деньги. Так что это очень выгодно для Индии, и, конечно же, выгодно для нас", - сказал Песков в ответ на вопрос о введенных американским президентом Дональдом Трампом пошлинах против Индии в размере 25% из-за закупки нефти из России. Он также добавил, что это в первую очередь вопрос двусторонних отношений Индии и США.

Как отметил представитель Кремля, необходимо учитывать, что теряется из-за введенных пошлин и что приобретается в результате продолжения закупок. "Если продолжение закупок приносит вам больше денег, почему бы не продолжить?" - добавил Песков.