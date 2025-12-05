Депутат Боярский назвал ИИ военной технологией, а не игрушкой

Председатель комитета Госдумы по информполитике подчеркнул, что работа с искусственным интеллектом - это вопрос "суверенитета, государственной безопасности".

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Искусственный интеллект (ИИ) применяется в развлекательных целях, но в первую очередь он является технологией военного назначения, заявил председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, выступая на форуме "Большие решения малой Родины".

"Мы не должны забывать, что это, в первую очередь, военная технология. Все, что мы здесь потребляем, картинки, дипфейки - это все игрушки. Технология военная", - сказал Боярский.

Он подчеркнул, что работа с искусственным интеллектом - это вопрос "суверенитета, государственной безопасности". "Так что гонка за искусственным интеллектом должна быть выиграна", - считает депутат.