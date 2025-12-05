Медведев в шутку предложил США отправить к берегам Франции пару подлодок

Журнал Der Spiegel опубликовал выдержки из стенограммы телеконференции с участием лидеров европейских стран, во время которой с их стороны высказывается критика в адрес Соединенных Штатов и американской делегации на переговорах по Украине

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сыронизировал над критическими высказываниями лидера Франции Эмманюэля Макрона в адрес США, предложив Вашингтону подумать над отправкой парочки подлодок к берегам этой страны.

Ранее германский журнал Der Spiegel опубликовал выдержки из стенограммы телеконференции с участием лидеров европейских стран, во время которой с их стороны высказывается критика в адрес США и американской делегации на переговорах по Украине. Макрон, согласно стенограмме, заявил о существовании вероятности того, что США "предадут Украину в вопросе территории, не внеся ясности по гарантиям безопасности".

"Может быть, пора отправить к берегам Франции пару "лучших в мире подводных лодок"?" - поинтересовался Медведев, комментируя эту ситуацию. К тексту он добавил смеющийся смайл. Запись опубликована в англоязычном Telegram-канале Медведева.

Несколько месяцев назад президент США Дональд Трамп утверждал, что распорядился перебросить две подводные лодки "к побережью" России "из предосторожности".