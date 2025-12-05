Путин: достигнутые договоренности придадут импульс отношениям РФ и Индии

Президент РФ отметил, что в принятом им и премьер-министром Индии Нарендрой Моди итоговом программном заявлении намечены масштабные планы сотрудничества на перспективу

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Договоренности, достигнутые в ходе российско-индийских переговоров, придадут серьезный импульс развитию двусторонних отношений стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе торжественного приема от имени президента Индии Драупади Мурму в его честь.

Президент РФ отметил, что в принятом сегодня им и премьер-министром Индии Нарендрой Моди итоговом программном заявлении намечены масштабные планы сотрудничества на перспективу в политике и безопасности, экономике и финансах, транспорте, энергетике, образовании и культуре.

"Уверен, что этот документ и другие достигнутые [в ходе переговоров] значительные договоренности придадут серьезный импульс развитию двусторонних связей [РФ и Индии]", - указал Путин.