Ушаков: Россия ждет от США анализа их переговоров с Умеровым

Помощник президента РФ надеется, что Вашингтон поделится итогами с Москвой

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассчитывает, что Вашингтон сообщит Москве об итогах своих переговоров с главой украинской делегации, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустемом Умеровым.

"Не знаю. Мы ждем анализа их переговоров с Умеровым. Я надеюсь, что они этими итогами с нами поделятся. Дальше посмотрим", - сказал Ушаков в эфире Первого канала в ответ на вопрос, когда в Кремле ждут обратную связь от американской стороны, получена ли она уже.