Путин: Россия и Индия вместе работают для установления многополярного мира

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Россия и Индия рука об руку работают для установления многополярного мироустройства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе торжественного приема от имени президента Республики Индии Драупади Мурму.

"Не менее важно и то, что Россия и Индия работают рука об руку в целях установления справедливого, многополярного мироустройства, - отметил российский лидер. - По нашему твердому убеждению, оно должно опираться на центральную роль Организации Объединенных Наций, выверенный баланс интересов всех участников мирового сообщества".

Кроме того, совместно с Индией координируется работа в рамках БРИКС, где страна будет председательствовать в будущем году, а также других многосторонних форматах, добавил президент. По словам российского лидера, обе страны тесно взаимодействуют в целях формирования на все евразийском пространстве атмосферы безопасности и доверия.