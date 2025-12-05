Ушаков заявил о возможности проведения нового саммита Путина и Трампа

Однако пока сигналов нет, отметил помощник президента РФ

Редакция сайта ТАСС

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп © Гавриил Григоров/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Российско-американский саммит при необходимости может согласовываться очень быстро, но пока никаких сигналов Москве на этот счет не поступало, отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире Первого канала.

"Все возможно. Анкоридж мы согласовали буквально за 3-4 дня. Так что в принципе все возможно. Но пока никаких сигналов на этот счет не поступало, мы их не видим", - сказал он, комментируя возможность нового саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.