ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Визит Путина в Индию
Военная операция на Украине
Коррупционный скандал в дипслужбе Евросоюза
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитикаВизит Путина в Индию

Путин: Россия искренне дорожит крепкой дружбой с Индией

Российский лидер напомнил, что советские специалисты активно участвовали в созидании индийским народом своего будущего
Редакция сайта ТАСС
15:39
ТАСС/ Kremlin. ru
© ТАСС/ Kremlin. ru

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Москва искренне дорожит отношениями крепкой дружбы с Нью-Дели, фундамент которой закладывался еще в середине прошлого века. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе торжественного приема от имени президента Индии Драупади Мурму в его честь.

"Мы искренне дорожим отношениями крепкой дружбы с Индией. Фундамент этих отношений закладывался еще в середине прошлого века, когда наша страна активно поддержала борьбу за национальное освобождение", - сказал Путин.

Российский лидер напомнил, что советские специалисты активно участвовали в созидании индийским народом своего будущего, помогали в создании крупных объектов промышленности, энергетики, инфраструктуры, в развитии космических программ. 

Путин, Владимир ВладимировичИндияРоссия