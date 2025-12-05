Путин: Россия искренне дорожит крепкой дружбой с Индией

Российский лидер напомнил, что советские специалисты активно участвовали в созидании индийским народом своего будущего

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Москва искренне дорожит отношениями крепкой дружбы с Нью-Дели, фундамент которой закладывался еще в середине прошлого века. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе торжественного приема от имени президента Индии Драупади Мурму в его честь.

"Мы искренне дорожим отношениями крепкой дружбы с Индией. Фундамент этих отношений закладывался еще в середине прошлого века, когда наша страна активно поддержала борьбу за национальное освобождение", - сказал Путин.

Российский лидер напомнил, что советские специалисты активно участвовали в созидании индийским народом своего будущего, помогали в создании крупных объектов промышленности, энергетики, инфраструктуры, в развитии космических программ.