Путин: партнерство РФ и Индии успешно развивается на принципах равноправия

Российский лидер напомнил, что именно в декабре было принято совместное заявление, которое и ознаменовало выход межгосударственных отношений сторон на еще более продвинутый уровень особо привилегированного стратегического партнерства

© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Стратегическое партнерство Москвы и Нью-Дели успешно развивается на основе равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга. На это указал российский лидер Владимир Путин в ходе торжественного приема от имени президента Индии Драупади Мурму в его честь.

"Стратегическое партнерство [России и Индии] успешно развивается на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга. Наполняется все новым, обоюдовыгодным содержанием", - подчеркнул Путин.

Российский лидер напомнил, что именно в декабре, 15 лет назад, было принято совместное заявление, которое и ознаменовало выход межгосударственных отношений РФ и Индии на еще более продвинутый уровень особо привилегированного стратегического партнерства.