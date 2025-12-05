Путин привел индийскую поговорку, чтобы описать дух отношений России и Индии

"Вместе пойдем - вместе вырастем", подчеркнул российский лидер

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, чтобы описать дух отношений Москвы и Нью-Дели, использовал индийскую поговорку "вместе пойдем - вместе вырастем".

"Знаю, что в Индии говорят: "Вместе пойдем - вместе вырастем". Эти слова очень точно отражают дух, характер и традиции российско-индийских отношений", - сказал российский лидер на торжественном приема от имени президента Индии Драупади Мурму, добавив, что РФ намерена делать все для дальнейшего укрепления и развития стратегического партнерства.

Президент выразил уверенность, что России и Индия и дальше будут развивать дружбу, особое привилегированное партнерство. "Пожелать индийскому, дружественному нам народу благополучия, а госпоже президенту, господину премьер-министру [Нарендре Моди] всего самого доброго, здоровья и успехов в служении на благо народа", - заключил российский лидер.