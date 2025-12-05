Ушаков: тональность российско-американской встречи была конструктивно-дружеской
17:03
обновлено 17:19
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Тональность встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером была конструктивно-дружеской. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
"Тональность, я бы сказал, не побоюсь этого слова, конструктивно-дружеская", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос о том, какой была атмосфера российско-американской встречи в Кремле.
Представитель Кремля отметил, что президент хорошо знает Уиткоффа, он встречался с ним уже шесть раз.