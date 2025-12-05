Ушаков: Путин и Уиткофф понимают друг друга с полуслова

Президент РФ хорошо знает спецпосланника президента США, утверждает помощник российского лидера

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин хорошо знает спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, состоявшийся разговор был действительно дружеским. Об этом сообщил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Путин хорошо знает Уиткоффа", - отметил Ушаков, напомнив, что президент РФ и спецпосланник президента США встречались уже шесть раз. "Такой у них разговор действительно дружеский. И они понимают друг друга уже с полуслова", - добавил помощник российского лидера.