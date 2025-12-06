Историк Малышева: власти Польши проявляют недальновидность, одобряя национализм

Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте России, член Общественной палаты напомнила, что развитие нацизма привело к мировой войне

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Поддержка националистических маршей показывает недальновидность польского руководства, подобное попустительство национализму приводило к масштабным трагедиям. Об этом ТАСС рассказала руководитель Национального центра исторической памяти (НЦИП) при президенте Российской Федерации, член Общественной палаты РФ Елена Малышева.

"Подобные параллели всегда идут через осознание причинно-следственных связей - в данном случае, того, каким образом нацизм овладел Европой и как попустительство его развития со стороны великих тогда европейских игроков привело к мировой войне, результатом которой стали миллионы погибших и уничтоженных людей. Для меня очень важно осознание этого попустительства и сознательной зашоренности взгляда в силу решения [польскими властями] каких-то своих популистских задач. Поэтому то, что мы видим сегодня, когда проводятся марши и когда они поддерживаются руководством страны, - это, безусловно, колоссальная глупость и недальновидность", - сказала она, отвечая на вопрос об исторических параллелях с текущими действиями польских властей.

Историк отметила, что подобную политику польских властей не объяснить "плохим знанием истории". "Я уверена, что историю они знают. Но здесь история поставлена на службу личным амбициям и локальным геополитическим задачам - без понимания того, к каким масштабным трагедиям это может привести", - добавила она.

"Здесь есть прямая аналогия [с XX веком], и такой причинно-следственный акцент, мне кажется, сейчас должен доминировать. Потому что сегодняшний день проходит, и надо думать о том, какие последствия эти действия будут иметь завтра", - заключила Малышева.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий принял участие в проходящем в Варшаве многотысячном "Марше независимости", организованном польскими националистами в День независимости Польши.