Путин заявил, что Россия и Киргизия продолжат укреплять многоплановые связи

Российский лидер отметил личный вклад президента республики Садыра Жапарова в развитие отношений союзничества и стратегического партнерства между двумя странами, а также в продвижение интеграционных процессов на евразийском пространстве

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения президента Киргизии Садыра Жапарова, отметив, что страны продолжат укреплять многоплановые связи.

"Тепло вспоминаю свой недавний визит в Бишкек, наши содержательные, плодотворные переговоры. И мы, конечно, продолжим конструктивную совместную работу в интересах дальнейшего упрочения многоплановых связей между Россией и Киргизией", - говорится в поздравлении главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Путин отметил личный вклад Жапарова в развитие отношений союзничества и стратегического партнерства между Россией и Киргизией, а также в продвижение интеграционных процессов на евразийском пространстве.

"Вы по праву пользуетесь искренним уважением соотечественников и значительным международным авторитетом", - добавил он.

Президент России пожелал киргизскому коллеге крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.