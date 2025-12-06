Володин: в Европе продолжается агрессивное навязывание людям псевдоценностей

Европейский суд обязал все государства Евросоюза признавать однополые браки, подчеркнул председатель ГД

Редакция сайта ТАСС

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Марат Абулхатин/ ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о продолжении в некоторых европейских странах агрессивного навязывания гражданам псевдоценностей.

Он напомнил в своем канале в Max,​​ что в конституции России закреплено, что брак - союз мужчины и женщины, а с 2022 года в России запрещена любая пропаганда ЛГБТ (в РФ движение признано экстремистским по решению суда), педофилии и смены пола.

"В то же время видим, как в ряде стран Европы продолжается агрессивное навязывание людям псевдоценностей. Причем с самого раннего возраста", - отметил председатель Госдумы.

Володин отметил, что в Европе суд обязал все государства ЕС признавать однополые браки. По словам председателя ГД, с жесткими преградами сталкиваются те, кто хочет уберечь граждан своих стран от этого.

Володин подчеркнул, что Словакия и Венгрия могут лишиться голоса в Совете ЕС. Это связано с тем, что эти страны приняли конституционные поправки, в которых закреплены только два пола - мужской и женский.

По мнению председателя ГД, у государств, которые навязывают нетрадиционные сексуальные отношения, а также педофилию, смену пола и однополные браки, не может быть будущего.