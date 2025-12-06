Дмитриев поддержал Дурова в критике европейской цензуры

Евросоюз одержим продвижением ложных историй и подавлением обсуждений, подчеркнул глава РФПИ

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев поддержал заявление сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова об ограничениях со стороны Евросоюза.

"Верно - ЕС одержим продвижением ложных историй и подавлением обсуждений", - написал глава РФПИ в Х, отвечая на пост Дурова про невыполнимые правила Евросоюза в наказание за отказ компаний цензурировать свободу слова.

Ранее Дуров написал в Х о том, что ЕС устанавливает невыполнимые правила, чтобы наказать компании за отказ цензурировать свободу слова. Он также отметил, что Евросоюз преследует исключительно те платформы, которые размещают неудобные и инакомыслящие высказывания. Однако, по словам Дурова, платформы, которые алгоритмически подавляют пользователей, практически не затрагиваются, несмотря на более серьезные проблемы с незаконным контентом.