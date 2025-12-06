РФ и Вьетнам заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве по противодействию коррупции

Страны подписали Меморандум о взаимопонимании между управлением президента России по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции и контрольным управлением правительства Вьетнама

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Представители России и Вьетнама выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества по противодействию коррупции. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов в сфере противодействия коррупции. <...> Стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества в сфере противодействия коррупции", - говорится в сообщении по итогам встречи во Вьетнаме делегации управления президента РФ во главе с помощником президента Дмитрием Мироновым и постоянного (первого) заместителя премьер-министра правительства Вьетнама Нгуен Хоа Биня.

Кроме того, между странами был подписан Меморандум о взаимопонимании между управлением президента РФ по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции и контрольным управлением правительства Социалистической Республики Вьетнам.

Российская делегация возложила венок к мавзолею лидера вьетнамского национально-освободительного движения и первого президента Вьетнама Хо Ши Мина и посетила мемориальный комплекс.

Помощник президента РФ пригласил вьетнамских партнеров посетить Россию с ответным визитом.